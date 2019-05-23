دبي للصادرات: «قمة التصنيع والتجارة المستقبلية» في سبتمبر

المصدر: دبي- البيان

أعلنت مؤسسة دبي لتنمية الصادرات، إحدى مؤسسات دائرة التنمية الاقتصادية في دبي إقامة قمة التصنيع والتجارة المستقبلية السنوية 2019 في دورتها الرابعة، بالتعاون مع شركة إكسبو تريد ميدل إيست، في دبي يومي 10 و11 من شهر سبتمبر، وذلك تحت رعاية معالي سهيل المزروعي وزير الطاقة والصناعة. وتسعى القمة إلى توفير لمحة حول أبزر الاتجاهات والتطورات التكنولوجية الجديدة، والتي بدورها تخدم قطاع التصنيع في المنطقة ودولة الإمارات على وجه التحديد.

وتتضمن القمة 20 جلسة، وتدور مواضيعها حول مبادرات استراتيجية دبي الصناعية 2030، ووثيقة الخمسين، والصناعة 4.0، مستقبل الصناعة والإنتاج المتقدّم، وإنترنت الأشياء، وتحسين سلسلة التوريد، والاستراتيجيات المرنة وغيرها. يضم البرنامج أيضاً جائزة الصناعة الخضراء السنوية، والتي تمنح للشركات المصنّعة في الدولة و التي تمارس أعلى معايير التصنيع المستدام.

وسيشارك 40 من كبار الخبراء المتواجدين في المنطقة ومن أنحاء أخرى من العالم بتقديم عروض رئيسية لأفضل الممارسات وجلسات وحوارات نقاشية، وذلك بالإضافة إلى المعرض الجانبي لمزوّدي الخدمات المتعلّقة بالابتكار والتكنولوجيا الداعمة لممارسات التصنيع والتجارة المستقبلية. ومن المتوقع أن يحضر المؤتمر نحو 1000 مشارك من كبار المحترفين في قطاع التصنيع، والذين يمثّلون سلسلة التوريد والخدمات اللوجستية، وتقنية المعلومات، وأقسام الإنتاج.

وقال المهندس ساعد العوضي، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لتنمية الصادرات: تعتبر قمة التصنيع والتجارة المستقبلية في نسختها الرابعة، من المنصات الحيوية التي تشارك فيه كبرى الشركات ذات الشهرة العالمية، لتشارك أحدث ممارساتها المبتكرة والمتقدمة تقنياً مع الشركات المحلية. وفي الوقت الذي يشهد فيه العالم نمواً مضاعفاً في التكنولوجيا والابتكار في معظم قطاعات الأعمال، ستتمكّن الشركات في دولة الإمارات من الاستفادة من الحدث العمل بمرونة، من خلال حصولها على معلومات ونماذج وأدوات التصنيع المبتكرة، التي تعزز سرعة الإنتاج المبتكر.