موانئ أبوظبي تطلق «سلامتي» للتوعية بإجراءات السلامة البحرية

المصدر: أبوظبي - البيان

أطلقت شركة سفين، المزوّد للخدمات البحرية المتكاملة بمنطقة الشرق الأوسط والتابعة لموانئ أبوظبي، حملة «سلامتي» لطلبة وطالبات جزيرة دلما للتوعية بإجراءات السلامة البحرية على متن عبارات الركاب. وتم تنظيم الحملة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم ودائرة النقل والقيادة العامة لشرطة أبوظبي على متن العبارة «الظفرة» المخصصة لنقل المسافرين بين ميناء دلما الجديد وميناء المغرق بمنطقة الظفرة.

وشارك في الحملة قرابة 200 طالب وطالبة من مدارس جزيرة دلما، حيث قدم فريق الأمن والسلامة في شركة سفين شرحاً عملياً تفاعلياً حول إجراءات السلامة وكيفية استخدام وسائل النجاة البحرية.