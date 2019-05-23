التصاميم والأبنية الصفرية ضمن جوائز الأبنية الخضراء

المصدر: دبي - البيان

فتح «مجلس الإمارات للأبنية الخضراء»، باب المشاركة في «جوائز الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للأبنية الخضراء 2019». كما أعلن المجلس عن إضافة فئة جديدة للتصاميم والأبنية الصفرية، بما ينسجم مع الأولويات الإقليمية والعالمية نحو ترسيخ مفاهيم البيئات العمرانية الخالية من الانبعاثات الكربونية.

وقال سعيد العبار، رئيس مجلس إدارة «مجلس الإمارات للأبنية الخضراء»: نتطلع من خلال هذه الجوائز إلى مواكبة المتغيرات وأحدث التوجهات على صعيد استدامة البيئات العمرانية كل عام، وهو ما يبدو جلياً في إطلاق فئة التصاميم والأبنية الصفرية، في خطوة تعكس القفزات النوعية التي حققها القطاع نحو بناء مستقبل خالٍ من الانبعاثات الكربونية، وتسريع تطبيق هذه المبادئ في القطاع. وتتمثل رؤيتنا في العمل نحو جعل الأبنية الصفرية المعيار الأساسي والنموذج المعتمد لدعم التنمية المستدامة، وتشجيع كافة المعنيين على نبذ الأساليب التقليدية القديمة ليكونوا جزءاً من هذا الحراك الإيجابي البنّاء. ونواجه بطبيعة الحال تحديات ومخاطر متنامية بسبب التغير المناخي، لكننا في الوقت ذاته نمتلك التقنيات والعقول المبتكرة القادرة على إيجاد حلول فعّالة لهذه التحديات.

سيجري تقديم جوائز الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للأبنية الخضراء 2019 ضمن 20 فئة، بالإضافة إلى «جائزة الدكتور عويناتي للطالب المتميز» لطالب من إحدى الجامعات في الإمارات تقديراً لعمل بحثي مبتكر حول موضوع يتعلق بالأبنية الخضراء في الشرق الأوسط والتي تشمل أيضاً جائزة نقدية. والموعد النهائي للتقدم بالمشاركات هو 27 يوليو.