دبي وأبوظبي ضمن الـ10 الكبار عالمياً في استقطاب الخبراء الرقميين

المصدر: Ⅶ دبي ـ سيد صالح

أظهر استطلاع للرأي أجرته مؤسسة «بوسطن كونسالتينغ جروب» الأمريكية للدراسات والاستشارات الإدارية أن دبي وأبوظبي بين 10 وجهات مفضلة في العالم للعيش والعمل لدى الخبراء المتخصصين في التقنيات الرقمية.

وجاءت دبي في المركز السادس، حيث نالت 13% من نسبة أصوات الخبراء الرقميين المشاركين في استطلاع الرأي، لتتفوق بذلك على لوس أنجلوس وباريس وسيدني. وجاءت أبوظبي في المركز العاشر، بنسبة 9% من أصوات الخبراء المشاركين. وتفوقت دبي وأبوظبي على طوكيو وتورنتووسان فرانسيسكو وزيوريخ وسنغافورة.

وأجرت المؤسسة الاستطلاع، بالتعاون مع منصة «ذي نتورك» العالمية لتعيين العمالة عبر شبكة الإنترنت. وجرى الاستطلاع على عينة من الخبراء الرقميين قوامها يتجاوز 25000 خبير من 180 دولة. وتنوع مجال عمل هؤلاء الخبراء بين الذكاء الاصطناعي، الروبوتات، الهندسة الإلكترونية وغيرها.

واختار الخبراء المدن الذين يفضلون الانتقال إليها للعيش والعمل استناداً إلى عدة معايير ومقومات، من أبرزها المناخ الاقتصادي العام، الشركات العالمية العاملة بالمدينة والرواتب المتاحة. وكانت المدن الخمس التي تصدرت نتائج الاستطلاع هي: لندن ثم نيويورك وبرلين وأمستردام، وبرشلونة.