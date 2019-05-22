«هواوي»: هواتفنا في الإمارات لم تتأثر حتى الآن.. وأمامنا مهلة 90 يوماً

المصدر: Ⅶ دبي - وائل اللبابيدي

أكّد متحدث رسمي في مجموعة هواوي لأعمال المستهلكين في الشرق الأوسط وأفريقيا لـ«البيان» أن هواتف الشركة في الإمارات لن تتأثر في الوقت الراهن بقرار الحظر وأن الشركة ستقوم بتوفير كامل التحديثات لأجهزة المستخدمين الحالية، إلى حين صدور تعليمات وتعليقات جديدة من شركة «هواوي» العالمية.

وأضاف: «ستواصل شركة هواوي توفير تحديثات الأمان لجميع الهواتف الذكية الحالية من «هواوي» و«هونر» بما فيها أجهزة الحاسوب.

وبإمكان المستخدمين الاستمرار في استخدام تلك الخدمات مثلما يفعلون عادة».

وتعتبر الإمارات من أهم أسواق النمو العالمية بالنسبة للشركة الصينية التي تصل حصتها في سوق الهواتف الذكية في الإمارات إلى 20%، فيما صرحت هواوي فبراير الماضي أنها تنسّق مع مشغلي الاتصالات في الدولة «اتصالات» و«دو» استعداداً لإطلاق هواتف هواوي من الجيل الخامس في الإمارات.

ومنحت وزارة التجارة الأمريكية شركة «هواوي» رخصة مؤقتة لمدة 90 يوماً تسمح للشركة ومقرها «شينزن» باستخدام كامل مميزات نظام تشغيل أندرويد، وذلك حتى 19 أغسطس المقبل، تتضمن تحديثات التطبيقات ونظام التشغيل.

وكان قرار شركة «جوجل» الأمريكية وقف أعمالها مع شركة «هواوي» أشعل مواقع التواصل الاجتماعي في العالم أمس بين أغلبية منزعجة من القرار غير المبرر بنظرها وأقلية مؤيدة لقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب وضع الشركة الصينية على القائمة السوداء.

وردّت شركة هواوي على الولايات المتحدة بلسان مؤسسها الذي قال إن واشنطن تسيء تقدير قوة شركته في وقت يبذل الرئيس الأميركي دونالد ترامب جهوداً منذ أشهر عدة للحدّ من الطموحات العالمية لعملاق الاتصالات الصيني. وقال رين «الممارسة الحالية للسياسيين الأمريكيين تسيء تقدير قوتنا».

وبموجب الرخصة، أكدّت جوجل أن مالكي هواتف هواوي سيتمكنون من الوصول إلى متجر جوجل بلاي، مع القدرة على تحديث تطبيقاتهم، لكن السؤال الكبير يتعلق بالتأثيرات المستقبلية للقرار، وحصول الهواتف على المزيد من تحديثات نظام التشغيل أندرويد من جوجل.

وبموجب التمديد، سيكون بوسع مستخدمو هواتف هواوي الذكية الحاليون تحديث التطبيقات التي يستخدمونها، وعلاج الثغرات الأمنية، وتحديث خدمات متجر التطبيقات «جوجل بلاي». في المقابل، قد لا يتمكن مستخدم هاتف هواوي من تحميل النسخ الحديثة من نظام تشغيل أندرويد، أو وضعها على أجهزتهم.