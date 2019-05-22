1.63 تريليون درهم السيولة الكلية للإمارات بنمو 6.6 %

المصدر: Ⅶ أبوظبي- عبد الحي محمد

حققت السيولة الكلية لدولة الإمارات مستوى غير مسبوق بنهاية أبريل الماضي حيث قفزت إلى 1.635 تريليون درهم بزيادة قدرها 101.6 مليار درهم بنمو 6.6%.

وكشفت إحصاءات مصرفية أصدرها مصرف الإمارات المركزي أمس عن شهر أبريل الماضي عن ارتفاع غير مسبوق لشهادات الإيداع للبنوك لدى المصرف المركزي لتصل إلى 149 مليار درهم بزيادة 9.8 مليارات درهم عن نهاية مارس الماضي و30.8 مليار درهم بنهاية أبريل 2018 بنمو 26%. وأشارت الإحصاءات إلى ارتفاع قيمة القاعدة النقدية في الإمارات إلى 385.9 مليار درهم مقابل 372.9 مليار درهم بنهاية مارس بزيادة قدرها 13 مليار درهم وبنمو 3.5%.

وأشارت الإحصاءات إلى أن الأصول الأجنبية للمصرف المركزي بلغت 365.5 مليار درهم، كما بلغت ميزانية المصرف ( الأصول والخصوم) 422.4 مليار درهم مقابل 432.6 مليار درهم بنهاية مارس، كما بلغ صافي رصيد الحسابات الجارية للبنوك لدى المصرف المركزي 23.5 مليار درهم بزيادة 1.2 مليار درهم عن نهاية شهر مارس، كما وصلت قيمة بند رصيد الاحتياطي الالزامي للبنوك 124.1 مليار درهم. وأكدت الإحصاءات ارتفاع النقد المصدر بنهاية أبريل إلى 89.3 مليار درهم مقابل 88.3 مليار درهم بنهاية مارس بزيادة قدرها مليار درهم.