70 % مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي

المصدر: Ⅶ أبوظبي- البيان

أعلنت الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، بأن التقديرات الأولية للمؤشرات الاقتصادية الكلية للدولة لعام 2018 تشير إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 1.73%، بقيمة 1.44 تريليون درهم، مقارنةً بقيمة 1.41 تريليون درهم لعام 2017.

وبلغ الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجـــــارية في نهاية عام 2018 نحو 1.52 تريليون درهم مقارنةً مع 1.38 تريليون درهم لعام 2017، بنمو 9.7% لنفس الفترة.

وتوزع الناتج المحلي الإجمالي لعام 2018 بواقع 1,01 تريليون درهم للقطاعات غير النفطية، مقابل 432 مليار درهم للقطاع النفطي على مستوى الأسعار الثابتة، دلالة على النمو المستمر لمساهمة القطاعات غير النفطية التي تقدر بنحو 70% من قيمة الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة عام 2018.

وصرحت بدرية عبدالله، مدير إدارة الإحصاءات الاقتصادية بأن الأرقام تشير إلى أن اقتصاد الدولة يواصل المزيد من النمو سواءً على المستوى العام أو على مستوى القطاعات والأنشطة الاقتصادية الرئيسية، الأمر الذي يساهم في تعزيز سياسة التنويع الاقتصادي من خلال زيادة الأهمية النسبية للأنشطة غير النفطية في الاقتصاد الوطني، إلى جانب الاستقرار العام لمعدلات التضخم، حيث لم تتجاوز نسبة التضخم من 3.1% لعام 2018 مقارنةً بمستوى الأسعار نهاية عام 2017 رغم البدء في تطبيق القيمة المضافة من بداية عام 2018.