دبي حاضنة عالمية للشركات الناشئة

المصدر: Ⅶ دبي - سيد صالح

وصفت مجلة «انتريبرينور» الأمريكية دبي بأنها حاضنة عالمية للشركات الناشئة، خاصة العاملة في مجال التقنية، ما يمنحها قدرة هائلة على استقطاب رواد الأعمال، النابهين، أصحاب القدرة على الابتكار، ومالكي الشركات التقنية الناشئة من كل أنحاء العالم.

ونشرت «انتريبرينور» أمس تقريراً خاصاً عن ريادة الأعمال والشركات الناشئة في دبي، وذلك بمناسبة «مسابقة رواد الأعمال الذكية 2019»، والتي أطلقتها خلال الشهر الجاري «دبي للمشاريع الناشئة». وذكرت أن المسابقة تلقت في دورتها لهذا العام أكثر من 1.600 فكرة لمشاريع ذكية مبتكرة .