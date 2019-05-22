غرفة دبي تضع اللمسات الأخيرة على دراسة لواقع المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات في القطاع الخاص

المصدر: ■ دبي - البيان

كشف حمد بو عميم، مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي أن الغرفة قد أنهت مؤخراً إجراء دراسة شاملة عن واقع المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات في القطاع الخاص في دبي، شملت استبانة لقياس أفضل الممارسات المستدامة والمسؤولة المطبقة من قبل شركات دبي، مشيراً إلى أن نتائج هذه الدراسة المتكاملة سيتم إصدارها خلال العام الجاري لتشكل دليلاً لقياس نسبة اعتماد الممارسات المسؤولة في بيئة الأعمال، ومحفزاً للشركات لتطبيق استراتيجيات مسؤولة ومستدامة ترسخ من مكانة دبي كوجهة عالمية مستدامة للأعمال.

وأوضح بو عميم أن الدراسة شملت العديد من شركات القطاع الخاص العاملة في الإمارة، وتتضمن بيانات حديثة حول واقع المسؤولية الاجتماعية المؤسسية في دبي، وأفضل الممارسات المستدامة التي تتبعها الشركات، ونسبة الشركات التي تمتلك استراتيجيات خاصة للمسؤولية الاجتماعية المؤسسية، وأبرز هذه الاستراتيجيات وغيرها من الجوانب التي ستقيس بطبيعة الحال كيفية تطبيق مفهوم المسؤولية المجتمعية المؤسسية في دبي من قبل شركات القطاع الخاص.

وأكد أن الدراسة ستعد مؤشراً للدفع لتحقيق مستهدفات خطة دبي 2021 وخصوصاً في محور المدينة الذكية والمستدامة، مشيراً إلى أن مركز أخلاقيات الأعمال التابع للغرفة يعمل من خلال برامجه وخدماته المتنوعة على تعزيز التأثير المجتمعي لشركات ومؤسسات القطاع الخاص في بيئة الأعمال، وابتكار الحلول وتنويع المبادرات التي ستغرس هذه الثقافة بين شركاتنا، وتحفزها على خدمة المجتمع والبيئة والمتعاملين والأسواق التي تعمل فيها ما يساهم في تطوير أدائها المؤسسي ونشاطاتها في مجتمع الأعمال.

ونظم مركز أخلاقيات الأعمال خلال الربع الأول 6 فعاليات مختلفة تنوعت مواضيعها حول إنجازات شبكة غرفة دبي للاستدامة وندوات علامة غرفة دبي للمسؤولية الاجتماعية للمؤسسات وندوة حول السلامة على الطرق وتعزيز وعي السائقين إضافة إلى منتدى سلسلة الإمداد والتوزيع المستدامة في دبي.

مستفيدون

وبلغ عدد المستفيدين والمشاركين في فعاليات المركز خلال الربع الأول 264 مشاركاً، في حين استفاد من فعالية أسبوع «أعطِ واحصد» التطوعية 461 مستفيداً. وبلغ عدد أعضاء شبكة غرفة دبي للاستدامة 57 شركة من القطاع الخاص، في حين بلغ عدد مجموعات وفرق العمل الخاصة بالشبكة 8 فرق عمل. وارتفع عدد علامات غرفة دبي للمسؤولية الاجتماعية للمؤسسات الممنوحة للشركات منذ إطلاقها في عام 2010 إلى حوالي 359 علامة، في حين ارتفع عدد الشركات الحاصلة على العلامة إلى 113 شركة.

فعاليات

ونظم المركز 30 فعالية خلال العام 2018، حضرها 3,182 مشاركاً من 725 شركة ومؤسسة. وبرز مؤتمر حوار دبي 2018 الذي ركز على قدرات وإمكانات التقنية الحديثة في خلق مستقبل مستدام وذلك عبر استكشاف نماذج الأعمال المناسبة التي تساعد على الاستفادة القصوى من التكنولوجيا الحديثة، والتي توفر حلولاً مبتكرةً للمسائل الاجتماعية والبيئية. ونظم برنامج «Engage دبي» التطوعي فعاليته السنوية «يوم أعطِ واحصد» العام الماضي والتي شهدت مشاركة 1880 متطوعاً من 36 شركة ومؤسسة ساهموا بحوالي 5610 ساعات تطوعية لمساعدة أكثر من 4800 شخص من خلال مشاريع مجتمعية نظمتها 23 هيئة ومؤسسة مجتمعية.

قدمت 51 شركة خلال 2018 طلباتها للحصول على علامة غرفة دبي للمسؤولية الاجتماعية، في حين تقدمت 7 شركات للحصول على علامة غرفة دبي المتقدمة للمسؤولية الاجتماعية للمؤسسات وبرزت العلامة منذ إطلاقها 2010 كأبرز أداة لتكريم الجهود والممارسات المسؤولة والمستدامة للشركات في المنطقة .