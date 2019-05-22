اقتصادية دبي تدعم مشاريع أصحاب الهمم

المصدر: ■ دبي - البيان

وقعت دائرة التنمية الاقتصادية بدبي متمثلة بقطاع التسجيل والترخيص التجاري مذكرة تفاهم مع «مركز راشد لأصحاب الهمم» لدعم المواطنين من أصحاب الهمم وإصدار «رخصة تاجر» لهم وإشراكهم في المعارض والفعاليات التي يقوم القطاع بتنظيمها لأصحاب رخصة تاجر. وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي الطرفين إلى تعزيز الفرص أمام أصحاب الأعمال التجارية من المشاريع الوطنية، وتوفير المنصة المثالية التي تمكنهم من عرض وتسويق منتجاتهم المتنوعة والوصول بها إلى أكبر شريحة من المستهلكين.

وقع الاتفاقية في مقر اقتصادية دبي بقرية الأعمال، عمر خليفة، نائب المدير التنفيذي لقطاع التسجيل والترخيص التجاري في اقتصادية دبي، ومريم عثمان، مدير عام مركز راشد لأصحاب الهمم، بحضور عدد من المسؤولين من الجهتين.

وقال عمر خليفة: يأتي توقيع الاتفاقية ترجمةً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الرامية إلى تمكين أصحاب الهمم من الوصول إلى الفرص المتاحة في مجال العمل على النحو الذي يكفل ممارسة حقوقهم والمساواة مع الآخرين. وتوقيع الاتفاقية يأتي انطلاقاً من تكامل الأدوار في مجال دعم أصحاب الهمم بما يحقق الهدف الرئيسي الذي نسعى له بدمج أصحاب الهمم في المجتمع كي يكونوا أفراداً منتجين ومساهمين ومؤثرين في مسيرة النهضة لدولتنا الحبيبة.

وأكد عمر خليفة أن تضافر الجهود بات ضرورة لتحقيق الأهداف العليا لقيادتنا الرشيدة، وتحقيق التنمية الشاملة للمجتمع من خلال تمكين أبنائه على اختلاف فئاتهم في جميع المجالات، مشيراً إلى أن مثل هذه الشراكات لها دور أكثر فاعلية وانعكاسات أكبر في دعم الجانب الإنساني والمجتمعي.

وأعربت مريم عثمان عن بالغ تقديرها لما قدمته اقتصادية دبي من دعم للمركز لتعزيز مسيرته وتطوير برامجه العلاجية والتدريبية والتأهيلية التي يستفيد منها أصحاب الهمم الدارسين بالمركز. وقالت: هذا التضامن المجتمعي والتآزر الوطني ليس غريباً على مجتمع الإمارات.

414 نشاطاً

وصل العدد الإجمالي لأنشطة رخصة تاجر إلى 414 نشاطاً، منها 224 نشاطاً تجارياً و190 نشاطاً مهنياً.

وبلغ عدد الأنشطة المسموح بها في الرخصة الواحدة 10 أنشطة على أن تكون متناسقة ضمن فئة النشاط.

وركزت معظم أنشطة الرخص الصادرة منذ الإطلاق وحتى اليوم على مجموعة الأزياء والموضة، الأنشطة الغذائية، الخدمات التسويقية الإلكترونية والمواقع الإلكترونية، الخياطة، ومجموعة الحفلات.