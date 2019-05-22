«ميد»: دبي وأبوظبي من أسرع المدن نمواً في العالم

المصدر: ■ دبي- أشرف رفيق

ذكر تقرير لمجلة «ميد»، أن دبي وأبوظبي تعدان من أسرع مدن العالم نمواً، مشيراً إلى أن الرياض وجدة تحذوان حذوهما. وأضافت «ميد» أن التقنيات الحديثة، التي تعد دبي رائدة فيها، تمكن من إنشاء مبانٍ ذكية، واستخدام الطاقة بكفاءة وتوفير أنظمة نقل مميكنة مثل السيارات ذاتية القيادة. لكن التقنية لابد أن تمكن من التنمية ولا تحدد مسارها، ولابد من استغلالها لخدمة حاجات المجتمع، حيث يأتي المجتمع أولاً. ويكمن الحل في التخطيط والتنمية بذكاء من أجل إنشاء مدن المستقبل. وأشارت المجلة إلى أن هذه ليست مهمة سهلة، لكن دبي قطعت فيها شوطاً كبيراً.

وقد استضافت دبي في العام الماضي مؤتمر المشرق للبناء لبحث مدن المستقبل وصناعة البناء، وتمحورت المناقشات حول لوائح التخطيط العمراني وتقنيات البناء والحاجة إلى الأبحاث في هذا المجال.