دو تستعرض فوائد «الجيل الخامس» لزوار مجلسها الرمضاني

المصدر: Ⅶ دبي- البيان

أتاحت دو، التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة لزوار وضيوف مجلسها الرمضاني في مدينة جميرا تجربة تقنية الجيل الخامس بشكل مباشر والتعرف على الفوائد التي ستقدمها لهم عند إطلاقها تجارياً في السوق.

واستعرضت الشركة أمام ضيوفها الميزات الجديدة التي تقدمها تقنية الجيل الخامس والفروقات بينها وبين تقنية الجيل الرابع وذلك في عرض تفاعلي أتاح للزوار الاطلاع عن قرب على الإمكانات الهائلة التي ستوفرها التقنية الجديدة للعملاء الأفراد والمؤسسات إضافة إلى الجهات الحكومية في دولة الإمارات العربية المتحدة. وكانت دو قد دعت في وقت سابق من هذا الشهر سكان الإمارات لزيارة متجريها الرئيسيين في أبوظبي ودبي لتجربة تقنية الجيل الخامس بشكل فعلي والتعرف على مزاياها وإمكاناتها الكبيرة.