«أدنوك» تدعم منتدى الاقتصاد الجديد في بكين في نوفمبر

المصدر: Ⅶ أبوظبي - البيان

أعلنت بلومبرغ ومركز الصين للتبادلات الاقتصادية الدولية أمس إطلاق منتدى الاقتصاد الجديد 2019، المزمع إقامته في بكين، في الفترة من 20 - 22 نوفمبر على ضفاف بحيرة يانكي، المطلة على سور الصين العظيم.

ويجمع المنتدى ما يقارب 500 مشارك من قادة الأعمال المؤثرين، والمبتكرين في عالم التكنولوجيا، والمسؤولين الحكوميين، والخبراء والأكاديميين من أكثر من 60 دولة ومنطقة، في بكين بغية إيجاد حلول لحالة الاضطراب والإحلال الذي يشهده العالم نتيجة تحول التوازن في القوى الاقتصادية العالمية من الغرب إلى الشرق.

ويقام منتدى الاقتصاد الجديد 2019 بدعم من 10 شركات شريكة وقادتها، بما في ذلك معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير دولة الرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك».

وقال الدكتور سلطان الجابر: «تشير الدراسات إلى أن الطلب على الطاقة سيرتفع بنسبة 30% في عام 2040 وذلك بالتزامن مع زيادة عدد سكان المدن في مختلف أنحاء العالم، كما سينضم مليارات الناس إلى الطبقة الوسطى، لا سيما في الاقتصادات سريعة النمو في آسيا.

وفيما تستمر التكنولوجيا بالتأثير بشكل متزايد على كافة القطاعات وجوانب الحياة، سيسهم تطبيق الابتكارات الحديثة في تحديد مدى التكيف مع هذا المستقبل.

وبالتالي، من المهم جداً تدريب وتزويد جيل الشباب بالمهارات المناسبة التي تساعدهم على النجاح ومواكبة التطورات السريعة التي يشهدها العالم. ومن خلال رؤية مئوية الإمارات 2071، تركز القيادة الرشيدة في الدولة على هذه المواضيع المهمة، بما في ذلك بناء اقتصاد متنوع قائم على المعرفة استناداً إلى أفضل الممارسات التي تعزز انتشار النمو والازدهار في منطقتنا ومختلف أنحاء العالم وبالاستفادة من عوامل القوة التي يوفرها نهج الشراكة والتعاون».