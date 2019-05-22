«حديد الإمارات» توقع اتفاقية مع «إيكوفر» لمعالجة خبث الحديد

المصدر: Ⅶ أبوظبي- البيان

أعلنت شركة «حديد الإمارات»، التابعة للشركة القابضة العامة (صناعات)، توقيع اتفاقية مع شركة «إيكوفر» الفنلندية، لتوفير خدمات معالجة خبث الحديد الناجم عن عمليات التصنيع، وإعادة استثماره وبيعه كمواد خام، اعتباراً من يناير 2020 المقبل ولمدة تصل إلى 10 سنوات، بما ينسجم مع أهداف الشركة والتزامها بتحقيق أقصى قيمة لكافة عمليات تصنيع الحديد والصلب.

وقع الاتفاقية في المقر الرئيسي لشركة «حديد الإمارات» بأبوظبي المهندس سعيد الرميثي الرئيس التنفيذي للشركة، وإسماعيل فهمي الشريك الإداري في شركة إيكوفر للتكنولوجيا. وستقوم شركة إيكوفر بمعالجة خبث الحديد الناجم عن عمليات إعادة صهر الحديد باستخدام فرن القوس الكهربائي.

وقال المهندس سعيد غمران الرميثي الرئيس التنفيذي لشركة «حديد الإمارات»: «تنسجم هذه الاتفاقية مع جهودنا الرامية لإيجاد حلولٍ تُسهم في تحقيق الاستثمار الأمثل لجميع عمليات تصنيع الحديد والصلب، وتحقيق هدفنا طويل الأمد في الوصول إلى نسبة 0% من الهدر في عمليات التصنيع، والارتقاء بها بما يخدم اقتصاد الدولة بشكل عام وإمارة أبوظبي بشكل خاص».

وأضاف: «يصل إجمالي الخبث الناجم عن عمليات تصنيع الحديد سنوياً في الشركة إلى نحو 800 ألف طن، لذلك فنحن حريصون على الاستفادة من تلك المخلفات واستثمارها من جديد في عمليات البناء والإنشاء، بما يخدم جهودنا الحثيثة للحفاظ على البيئة. وستقوم شركة إيكوفر ومن خلال حلولها التكنولوجية المتقدمة بمعالجة حوالي 1.6 مليون طن من الخبث خلال العامين الأولين، إلى جانب معالجة مواد حرارية أخرى».