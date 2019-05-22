36.8 % ارتفاعاً في إيرادات المنشآت الفندقية بأبوظبي خلال فبراير

المصدر: أبوظبي- وام

ارتفعت إيرادات المبيت في المنشآت الفندقية في أبوظبي بنسبة 36.8 % خلال شهر فبراير الماضي مقارنة بالشهر نفسه من العام 2018. وجاء النمو المسجل في الإيرادات مترافقاً مع ارتفاع الرقم القياسي لأسعار المبيت بنسبة 17.4 % خلال شهر فبراير من العام الجاري مقارنة مع يناير الذي سبقه وذلك وفقاً للأرقام التي أصدرها امس مركز الإحصاء في أبوظبي.

وتعد إمارة أبوظبي من المناطق السياحية المتميزة على مستوى الشرق الأوسط نظراً لما تشهده من تطور عمراني وخدماتي في قطاع السياحة .

وكان أداء المنشآت الفندقية في أبوظبي جيداً منذ بداية العام الجاري بعدما ارتفع الرقم القياسي لأسعار المبيت في الفنادق بنسبة 19.9 % خلال فبراير مقارنة مع يناير الذي سبقه في حين ارتفع المؤشر بنسبة 29 % تقريبا على المستوى السنوي.

وعلى صعيد الشقق الفندقية ارتفع الرقم القياسي بنسبة 7.5% على المستوى الشهري فيما وصلت نسبة النمو 9.4% سنويا عند مقارنة فبراير من العام الجاري مع الشهر نفسه من العام السابق.

وأطلق مركز إحصاء أبوظبي مؤشراً إحصائياً سعرياً لأسعار المبيت في المنشآت الفندقية بهدف رصد حركة الخدمة في الإمارة والذي يمكن من خلاله معرفة التغيرات السعرية في أسعار المبيت التي يشهدها القطاع.