مذكرة لتعزيز التعاون بين مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج والبنك الأهلي المصري

المصدر: Ⅶ أبوظبي- البيان

وقّع مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج مذكرة تفاهم مع البنك الأهلي المصري، بهدف تعزيز التعاون والعمل على دعم واستكشاف الفرص الاستثمارية، ووضع إطار عام لتعظيم المبادئ التوجيهية التي سيقوم عليها الطرفان بالتعاون لدراسة زيادة نسبة وقيمة الاستثمارات في مصر.

جرى توقيع المذكرة أمس في أبوظبي، حيث وقعها جمال الجروان الأمين العام لمجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج، وحسين طنطاوي الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري بمركز دبي المالي العالمي، بحضور طارق الغزالي المدير العام الإقليمي للبنك الأهلي المصري في الإمارات، وحاتم المشاط نائب الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري بمركز دبي المالي العالمي، وأيمن الحناوي مدير إدارة الاتصال والشؤون الحكومية بمجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج.

وقال جمال الجروان: يأتي التعاون مع البنك الأهلي المصري في سياقه الطبيعي، فنحن نسعى من خلال التعاون مع البنك إلى تعزيز فرص الاستثمار وتوسعة نطاقه. ونرى فرصاً كبيرة للأعمال المشتركة بين مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج مع البنك. ولا يمكن تحقيق هذه الفرص إلا من خلال إقامة شراكات مثمرة بناءة، ومد جسور التعاون مع المؤسسات المالية المرموقة.