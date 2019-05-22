«إيبكو للزيوت» توقع مذكرة تفاهم مع الفطيم للآليات والماكينات

المصدر: Ⅶ دبي- البيان

وقّعت «إيبكو للزيوت»، التابعة لمجموعة إينوك مذكرة تفاهم مدتها 3 أعوام مع شركة الفطيم للآليات والماكينات (فامكو)، الموزع الأكبر في دول مجلس التعاون الخليجي للمركبات التجارية وآليات الإنشاءات، وذلك في إطار اتفاقية تعدّ الأولى من نوعها مع المجموعة لتوريد الزيوت وسوائل التبريد والشحوم لعمليات «فامكو» في الإمارات. وستقوم «إيبكو للزيوت» بتوريد قرابة 22,500 برميلاً تعادل 3.57 ملايين لتر من المنتجات على مدار الأعوام الثلاثة المقبلة.

ووفقاً لبحث نُشرت نتائجه مؤخراً، من المتوقع أن يصل حجم سوق الزيوت الصناعية العالمية إلى 68.41 مليار دولار بحلول العام 2024. وقال سيف الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة إينوك: «أثمر النمو الذي يشهده قطاع التصنيع عن زيادةٍ ملحوظة في الطلب ضمن أسواق زيوت السيارات والآلات الصناعية والبحرية. وتأتي شراكتنا الاستراتيجية مع شركة الفطيم للآليات والماكينات لتسهم في تلبية المتطلبات الحالية التي تشهدها السوق». وتعدّ الاتفاقية بين إيبكو للزيوت وفامكو أحد أهم العقود الاستراتيجية بالنسبة لمجموعة إينوك على مدار 15 عاماً الماضية.