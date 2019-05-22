المستأجرون في دبي يتجهون لشراء العقارات

المصدر: دبي ـ البيان

أكدت شركة عقارية في دبي، أن عدد المستأجرين الذين يتجهون إلى شراء عقارات في ارتفاع، حيث تعرض شركات التطوير العقاري عروضاً مغرية للمستثمرين.

وأعربت شركة فيدو الصينية للعقارات التي تعمل في الإمارات، عن تفاؤلها بشأن احتمالات النمو في القطاع العقاري في دبي، وأعلنت مخططات للتوسع في الإمارة والإمارات خلال السنوات الثلاث المقبلة، مشيرة إلى أن السوق يشجع حالياً على الشراء.

وقالت شركة فيدو، إن المطورين العقاريين يقدمون حوافز جيدة للمشترين مع خطط سداد طويلة المدى ومريحة. وأكدت الشركة، أن السوق في دبي يشجع على الشراء وهو شيء لم يكن ظاهراً منذ فترة، لكنه عاد مرة أخرى. والحقيقة أن مزيداً من المستأجرين يستفيدون من أوضاع السوق الحالية من أجل التحول من مستأجر إلى مستثمر ومالك لشقة أكبر أو الانتقال إلى مساكن جديدة ذات وسائل راحة أفضل.

وأضافت الشركة في بيان، أن السوق المشجعة على الشراء قد لا تستمر طويلاً لأن المستأجرين والمستثمرين يستغلون الفرص بسرعة. كما توقعت نمواً مستقبلياً لسوق منازل العطلات في دبي، معللة ذلك بأنها توفر خدمات وجودة أعلى من العديد من المدن في أنحاء العالم.