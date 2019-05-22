«سيفن تايدز» تقدم عروضاً خاصة للمستأجرين الجدد خلال رمضان

المصدر: دبي- البيان

أطلقت سيفن تايدز لتطوير المشاريع الفندقية والسكنية والتجارية الفاخرة عروضاً ترويجية مغرية في رمضان تستهدف فيها المستأجرين الجدد في مساكن بوابة ابن بطوطة. وتوفر العروض التي تستمر طيلة الشهر الكريم للأشخاص الراغبين بالانتقال إلى مسكنٍ جديد الحصول على عقد إيجار بسعر تنافسي ومخفض لمدة 12 شهراً للشقق المفروشة وغير المفروشة على حدٍّ سواء وتتميز عقود الإيجار الجديدة بأنها شاملة جميع الخدمات الأساسية بما فيها رسوم هيئة كهرباء ومياه دبي ورسوم التبريد، بالإضافة إلى خدمات الإنترنت.

وقال عبد الله بن سليم الرئيس التنفيذي للشركة : «توفر العروض للمستأجرين الجدد فرصةً للإقامة في إحدى شقق مجمع مساكن بوابة ابن بطوطة بموجب عقد إيجار سنوي وبسعر تنافسي مع ميزة إضافية تتمثل في خطة سداد مرنة للغاية بخيارات متعددة ».