«بروج» تستعرض أحدث منتجاتها من البولي أوليفينات في معرض بالصين

المصدر: Ⅶ أبوظبي - البيان

تشارك شركة بروج البتروكيماوية في معرض تشاينا بلاس 2019 في غوانجو بالصين، حيث تستعرض حلولها المبتكرة لتطبيقات البنية التحتية والطاقة وقطاع السيارات والرعاية الصحية والزراعة والتغليف بما في ذلك انتيو- أحدث منتجاتها من مادة البولي إيثيلين منخفضة الكثافة الخاصة بتصنيع مواد التغليف المرنة.

ويمتاز المنتج بقدرته غير المسبوقة على المعالجة وشكله الجذاب وقدرته الفائقة على الختم المحكم ومقاومة الثقب والتمزق، فضلاً عن أدائه العالي أثناء الختم مما يمكن من إنتاج مواد تغليف أغذية بقدرة عالية ومميزة في الختم المحكم والتي تعتبر خاصية مهمة بالنسبة لشركات الصناعات البلاستيك التحويلية ولأصحاب العلامات التجارية وشركات بيع التجزئة الباحثين دوماً عن مواد تساعد على ضمان جودة الأغذية المغلفة وإبقائها طازجة.

يأتي ذلك فيما أعلنت الشركة عزمها زيادة إنتاجها بشكل كبير من حلول البولي إيثيلين الأسود مسبق التركيب الخاص بتطبيقات أنابيب الضغط وذلك عبر الاستثمار في وحدة إنتاج يُتوقع أن ينتهي العمل بها خلال عام 2020.

وحققت شركة بروج سجلاً عالمياً حافلاً في تزويد عملائها بحلول الأنابيب البلاستيكية المتطورة بما يميزها من خاصية سهولة المعالجة والأداء العالي والجودة. ويأتي قرار الشركة بتعزيز طاقتها الإنتاجية من منتجات البولي إيثيلين الأسود بعد قيام لجنة مقاييس المياه الصينية بمراجعة معايير أنابيب المياه المصنعة من البولي إيثيلين بهدف التشجيع على استخدام المواد مسبقة التركيب لمختلف تطبيقات شبكات الأنابيب بفضل أمانها وجودتها العالية.

وسيلبي هذا الاستثمار الطلب المتزايد على المواد في الوقت الذي تواصل فيه مدن صينية كثيرة واقتصادات ناشئة أخرى التوسع وتحديث البنية التحتية لمرافقها الخدمية.