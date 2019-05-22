«أمازون» تقود جولة تمويل بـ 575 مليون دولار في ديليفرو

المصدر: دبي - البيان

أعلنت ديليفرو أمس أن أمازون تتصدر جولة تمويل بقيمة 575 مليون دولار من الفئة G إلى جانب المستثمرين الحاليين وهم «تي رو برايس» «فديلتي مانجمينت» و«ريسيرتش كومباني» و«جريناوكس». وبذلك يرتفع إجمالي ديليفرو حتى الآن إلى 1.53 مليار دولار.

ومن خلال هذا التمويل، ستستمر ديليفرو في بناء خدماتها ذات المستوى العالمي - حيث توفر للعملاء الطعام الذي يريدونه متى وأينما أرادوا، وتقدم المزيد من فرص العمل للسائقين، وتساعد المطاعم على تنمية أعمالها عن طريق الوصول إلى عملاء جدد. وسيساهم الاستثمار الجديد في ابتكارات جديدة في قطاع الأغذية، على سبيل المثال من خلال مطابخها الفائقة الجودة في التسليم «ادشينز»، بالإضافة إلى تنسيقات جديدة ستساعد المطاعم على التوسع في مناطق جديدة بتكلفة أقل، مما يوفر المزيد من الخيارات للسكان المحليين، وكذلك تطوير منتجات جديدة للعملاء لتقديم تجربة أكثر شخصية، ودعم متزايد لشركاء المطاعم، وتوفير أدوات جديدة لتقديم أجور جيدة ومرنة للسائقين العاملين في ديليفرو.

وقال ويل شو، المؤسس والرئيس التنفيذي لديليفرو: «سيساعد هذا الاستثمار الجديد على النمو وتقديم المزيد من الخيارات ويقدم للمطاعم فرصاً أكبر للنمو وتوسيع أعمالها».