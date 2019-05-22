دانة غاز تباشر أعمال حفر بئر استكشافي بحري بمصر

المصدر: Ⅶ دبي- البيان

أعلنت دانة غاز، أمس أنها باشرت أعمال حفر أول آبارها الاستكشافية في المياه العميقة «ميراك-1» في المناطق البحرية في مصر في 20 مايو الجاري. ويقع موقع الحفر على عمق 755 متراً في منطقة امتياز شمال العريش البحرية، المعروفة أيضاً بالقطاع السادس الواقع ضمن حوض شرق المتوسط الذي شهد في السنوات الماضية اكتشافات ضخمة وعالمية المستوى من موارد الغاز الطبيعي.

ومن المتوقع أن يستغرق اكتمال أعمال الحفر حوالي 70 يوماً. وفي حال كانت نتائج الحفر إيجابية، من الممكن أن يصل حجم الموارد المحتمل استخراجها من البئر إلى 4 تريليونات قدم مكعبة من الغاز الطبيعي. وفى حالة تحقيق اكتشاف بهذا الحجم من هذا البئر العالمي المستوى فإن ذلك من شأنه أن يدعم بسهولة عملية تطوير الحقل البحري. وفي حال جاءت نتائج ميراك-1 إيجابية، تعتزم الشركة حفر المزيد من الآبار الاستكشافية والتقييمية.

وكانت «دانة غاز» استحوذت على الأصول التابعة لشركة الحفر والتنقيب «سنتوريون» في منطقة دلتا النيل في مصر عام 2007، ومنذ ذلك الحين قامت الشركة بحفر 48 بئراً استكشافياً محققةً معدلات نجاح بنسبة 67% وأدّى إلى اكتشاف 25 تجمعًا للهيدروكربونات. وقد ارتفعت الاحتياطات المؤكدة والمحتملة بأكثر من 120% في حين شهد إنتاج الشركة زيادةً بنسبة 50%. ولا تزال هناك إمكانات استكشافية كبيرة في الطبقة الميسينية العميقة ضمن مناطق الامتياز التنموية القائمة للشركة وضمن منطقة امتياز المطرية والتي تُعد مشروعاً مشتركاً تتولى تشغيله شركة «بي بي» (BP)، علماً بأنه من المخطط حفر بئر استكشافي هناك في وقت لاحق من العام الجاري. ويبلغ معدل إنتاج الشركة حالياً في مصر أكثر من 34 ألف برميل نفط مكافئ يومياً.