«أدنيك» تشارك في معرض «آيمكس فرانكفورت 2019»

المصدر: Ⅶ أبوظبي- وام

تشارك شركة أبوظبي الوطنية للمعارض «أدنيك» في فعاليات معرض «آيمكس فرانكفورت 2019» المعرض المتخصص في قطاع سياحة الحوافز والفعاليات الذي تتواصل فعالياته حتى الغد. وتأتي مشاركة «أدنيك» في المعرض ضمن جهودها الرامية لتنويع محفظة فعاليات الشركة، وترسيخ مكانة أبوظبي وجهة رائدة عالمياً لاستضافة الفعاليات الدولية الكبرى، فضلاً عن تعزيز التواصل والشراكة مع الخبراء المعنيين بقطاع سياحة الحوافز.

ويشهد معرض «آيمكس فرانكفورت 2019» مشاركة أكثر من 3500 جهة متخصصة من مراكز المعارض وسلاسل الفنادق العالمية ومقدمي خدمات التكنولوجيا، ما يتيح لوفد «أدنيك» فرصة مثالية للتواصل مع أبرز صناع القرار في القطاع.

وتسلط «أدنيك» من خلال مشاركتها في المعرض الضوء على المزايا الفريدة والبنية التحتية المتطورة والباقة المتميزة من الخدمات والتسهيلات التي يقدمها مركز أبوظبي الوطني للمعارض لزواره الذين يتجاوز عددهم مليوني زائر سنوياً.

وحققت شركة أبوظبي الوطنية للمعارض (أدنيك) مساهمات اقتصادية مباشرة وغير مباشرة في اقتصاد إمارة أبوظبي بلغت 3.41 مليارات درهم خلال العام 2018، لترتفع بذلك قيمة المساهمة الاقتصادية الكلية منذ تأسيس الشركة في عام 2005 إلى 32 مليار درهم.

كما حققت الشركة نمواً قدره 14 % في عدد الفعاليات التي استضافها مركز أبوظبي الوطني للمعارض ومركز العين للمؤتمرات، والذي وصل إلى 502 فعالية في عام 2018 مقارنة بـ 442 فعالية في 2017. واستقبلت مراكز «أدنيك» منذ تأسيسها في عام 2005 أكثر من 17.5 مليون زائر من مختلف أنحاء العالم، فضلاً عن مساهمتها في إشغال نحو 500 ألف ليلة فندقية في الدولة خلال 2018.