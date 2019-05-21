"كلية دبي للسياحة" توظّف أكثر من 300 مواطن

المصدر: البيان الإلكتروني

حققت مبادرة "مضياف"، التابعة لكلية دبي للسياحة في دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي"دبي للسياحة"، نجاحاً ملحوظاً في دفع عجلة توطين القطاع السياحي منذ إطلاق مبادرة توطين القطاع مطلع العام 2017، حيث تمكنت إدارة توطين القطاع في الكلية من توظيف ما يزيد على 300 مواطن في تخصصات مختلفة في السياحة حتى نهاية العام الماضي 2018، وتعاملت مع أكثر من 9500 طلب من قاعدة البيانات بغرض التوجيه والتعيين والتأهيل، ونظمت أكثر من 1000 ورشة عمل للتعريف بأهمية توظيف المواطنين في القطاع السياحي، بالإضافة إلى مشاركة 522 من المتطوعين من طلبة الجامعات والكليات المسجلين لدى مبادرة "مضياف" في مختلف الفعاليات التي تنظم في دبي على مدار العام. كما تم منح 157 مواطناً رخصة الإرشاد السياحي، ومشاركة 83 متدرباً ومتدربة ضمن برامج التدريب الصيفي والشتوي لطلبة المدارس والجامعات.

وتعليقا على النتائج المحقّقة، قالت مريم المعيني، مدير إدارة توطين القطاع السياحي في كلية دبي للسياحة: "نحن فخورون بهذا الإنجاز، حيث استطعنا خلال عامين إثبات جدارة فريق عمل توطين القطاع السياحي في الكلية من خلال تحقيق نتائج ملموسة رغم التحديات، وهذه النتائج ما هي إلا البداية، وعلينا بذل المزيد من الجهد لتحقيق أرقام أكبر لهذا العام والأعوام المقبلة، خاصة في جذب المزيد من الكوادر الوطنية وتوعيتهم نحو مستقبل مهني واعد في القطاع السياحي".