«أرك ديلي»: دبي تجري تحولاً هائلاً في تصميمها الحضري

المصدر: دبي ـ سيد صالح

ذكر موقع «أرك ديلي» الشبكي الأمريكي أن دبي تُجرِي حالياً تحولاً هائلاً في تصميمها الحضري، ويتضمن ذلك عدة مشروعات، منها بناء أطول متنزه حضري في العالم.

ونشر الموقع المتخصص في شؤون المعمار حول العالم تقريراً عن المشروع، وذكر في التقرير أن دبي عهدت بتصميم المشروع إلى «ماتشو أركيتيكتشر».

وأفاد التقرير أن موقع المتنزه الجديد سيكون في شارع الشيخ زايد، والذي وصفه التقرير بأنه شريان النقل الرئيسي في دبي والرابط الرئيسي الذي يربطها بباقي إمارات الدولة.

وأضاف التقرير بأن طول المتنزه سيبلغ 25 كيلومتراً، فيما ستبلغ مساحته 350 هكتاراً من الأراضي الزراعية الحضرية فائقة الجودة.

وأوضح التقرير أن المتنزه الجديد سيلعب دوراً هائلاً في تنمية رأس المال الاجتماعي بدبي، وذلك من خلال زيادة الحيز المخصص للأماكن العامة، كما سيساهم أيضاً في تحقيق دبي لأهدافها المتعلقة بالتنمية المستدامة، فضلاً عن القيمة الاقتصادية المضافة التي سيولدها.