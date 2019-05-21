المزروعي: نسبة التزام أوبك بخفض الإنتاج في أبريل الأعلى منذ 2017

المصدر: جدة - وام

أكد معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، وزير الطاقة والصناعة، أن نسبة التزام دول أوبك ومن خارج أوبك في شهر أبريل الماضي بخفض الإنتاج بلغت 168%، وهي نسبة تعتبر الأعلى منذ بدء الاتفاق على خفض الإنتاج في عام 2017.

جاء ذلك خلال ترؤس المزروعي وفد الدولة المشارك في الاجتماع الـ14 للجنة الوزارية المشتركة لمراقبة اتفاق خفض الإنتاج بين منظمة الدول المصدرة للبترول «أوبك» والدول من خارجها والذي عقد بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.وأكد معالي سهيل المزروعي أن نسبة التزام دول أوبك ومن خارج أوبك في شهر أبريل الماضي بلغت 168% وهي نسبة تعتبر الأعلى منذ بدء الاتفاق على خفض الإنتاج في عام 2017.

وأشار معاليه إلى أن اللجنة الوزارية المشتركة لمراقبة اتفاق خفض الإنتاج طلبت من اللجنة الفنية المشتركة وكذلك سكرتارية منظمة أوبك الاستمرار في مراقبة وتحليل تطورات أسواق النفط وبالأخص حركة المخزون النفطي والتوقعات في الفترة القصيرة المقبلة، وذلك للخروج بتوصيات تدعم قرارات الاجتماعات الوزارية في أوبك ودول خارج أوبك في شهر يونيو 2019.