دبي الأولى عالمياً في الأمان وعربياً في الأجور

المصدر: دبي - أشرف رفيق

صنف مؤشر دويتشه بنك لجودة الحياة لعام 2019، دبي في المركز الأول عالمياً من حيث الأمان، والأولى عربياً في الأجور.

كما حلت دبي في المركز الثالث عالمياً من حيث أسعار العقارات نسبة إلى الدخل. وفي فئة القوة الشرائية احتلت دبي المركز الرابع عالمياً على المؤشر.

وجاءت دبي في الترتيب الأول إقليمياً، والمركز السابع عشر عالمياً من حيث الترتيب العام في المؤشر. ومن حيث الأجور حلت دبي في المركز الأول عربياً وفي المركز الرابع عشر عالمياً على المؤشر الذي يركز على حالة الأسعار والدخل والأجور ومدى مناسبتها للتكاليف وتكاليف المعيشة عموماً في 56 مدينة حول العالم.

وجاءت سان فرانسيسكو وزيوريخ ونيويورك وبوسطن وشيكاغو في المراكز الخمسة الأولى عالمياً من حيث الأجور. وفي مقارنة بين مدن العالم من حيث تكلفة الإنترنت ، تعد دبي من أقل المدن تكلفة أيضا.