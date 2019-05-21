686 رخصة فورية للأعمال في دبي منذ بداية العام

المصدر: Ⅶ دبي- بشار باغ

أصدرت اقتصادية دبي خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري 686 رخصة فورية للأعمال، لتسجل بذلك نمواً قدره 56.6 % مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، التي شهدت إصدار 438 رخصة ضمن هذه الخدمة، والتي تتيح استصدار الرخصة التجارية في خطوة واحدة فقط، خلال 5 دقائق دون الحاجة لعقد تأسيس الشركة وموقع قائم، وذلك للسنة الأولى فقط على أن يتم تحديد الموقع وإرفاق عقد تأسيس الشركة عند التجديد.

جهود

وتأتي مبادرة الرخصة الفورية في إطار الجهود التي تبذلها اقتصادية دبي تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة بتطوير بيئة الأعمال وتعزيز كفاءة وفاعلية الخدمات المقدمة للمستثمرين ورجال الأعمال.

واستحوذت الأنشطة التجارية على 82% من الرخص الفورية الصادرة عن قطاع التسجيل والترخيص التجاري في اقتصادية دبي خلال الأشهر الأربعة الأولى من 2019، أي ما يعادل 561 رخصة، فيما تم إصدار 125 رخصة ضمن الأنشطة المهنية أي ما يشكل 18%.

ويصل عدد المستثمرين الذين يملكون الرخصة الفورية، والتي تغطي ما يزيد على 1400 نشاط اقتصادي، إلى 852 مستثمراً، يشكل رجال الأعمال 78% منهم أي ما يعادل 662 مستثمراً مقارنة بـ 190 سيدة أعمال أي ما يشكل 22% من إجمالي المستثمرين في هذه الفئة من الرخص.

شركات

وبإمكان جميع الشركات والأنشطة التابعة لاقتصادية دبي الاستفادة من هذه المبادرة ما عدا (شركات المساهمة العامة والخاصة) من خلال مراكز الخدمة المنتشرة في الإمارة وصالات السعادة والصالة الذكية على مدار 24 ساعة، وبإمكان أصحاب رخص التجارة العامة عن طريق الخدمات الإلكترونية فقط. وفيما لا يتطلب إصدار الرخصة الفورية من خلال الخدمات الإلكترونية أي مستندات، يتوجب في حال استخدام القنوات الأخرى حضور كل الشركاء أو أحدهم لمركز تقديم الخدمة وتوفير نسخة عن جواز السفر لكل أطراف الرخصة (شريك ومدير) ونسخة عن الإقامة ورسالة عدم ممانعة من الكفيل للأطراف الأجانب، وتوفير نسخة عن تأشيرة الزيارة للأطراف الأجانب.

تأسيس إلكتروني

وتوفر الرخصة الفورية خيار إصدار عقد تأسيس إلكتروني، والحصول على الرخصة والسجل التجاري للشركة، وعضوية غرفة دبي من خلال الإجراء نفسه بشكل فوري، إلى جانب الحصول على بطاقة المنشأة من إدارة الجنسية والإقامة بشكل فوري، فضلاً عن الحصول على بطاقة المنشأة من وزارة الموارد البشرية والتوطين من خلال رسالة نصية تفيد بإمكانية توظيف 3 موظفين. وأسهمت خدمة «الرخصة الفورية» في محور «بدء العمل التجاري»، التي ارتكز عليه تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2019 الصادر عن البنك الدولي، حيث صعد ترتيب الإمارات للمركز 11 عالمياً وتقدمت على كل الدول العربية التي يشملها التقرير لتحتل المركز الأول عربياً للعام السادس على التوالي.

ترخيص غبر الإنترنت

وبإمكان أصحاب المشاريع من خلال «الرخصة الفورية» الحصول على ترخيص تجاري عام عبر الإنترنت، وتشمل نشاط التجارة العامة، إضافة إلى كل الأنشطة التي لا تحتاج إلى موافقات خارجية، ويسمح بها لكل من المواطنين والمقيمين. كما تتضمن الأشكال القانونية أربعة أنواع: شركة ذات مسؤولية محدودة، وشركة الشخص الواحد، والمؤسسة الفردية، وشركة أعمال مدنية.

وأظهر بيانات اقتصادية دبي أن الجنسية الهندية شكلت المرتبة الأولى في توزيع الرخص الفورية حسب الجنسية، تلتها باكستان ومصر وبنجلادش والسعودية والصين، والأردن وبريطانيا والسودان والفلبين.