«جراندويلد» تدشن القارب العاشر من أسطول نفط الكويت

المصدر: Ⅶ دبي - البيان

أعلنت شركة «جراندويلد لبناء السفن» ومقرها الإمارات، عن تدشين قارب الإرشاد السادس، والذي يمثل القارب العاشر والأخير ضمن عقدها لبناء أربعة قوارب نقل طواقم، وستة قوارب إرشاد لصالح شركة نفط الكويت، في مايو من عام 2017، وبذلك يكتمل العدد الكلي للسفن التي تم إنجازها وتدشينها، وسيتم الانتهاء من تسليم السفن الأربع المتبقية في يونيو 2019 بعد إتمام فترة فحصها، والقيام بتجربة أدائها في الإبحار. تم تدشين القارب الجديد «ميسكان»، والذي تم تصميمه خصيصاً وفق المتطلبات الفنية، التي تلبي احتياجات شركة نفط الكويت، قبل الموعد المحدد حسب الجدول الزمني المتفق عليه في العقد.

وقال المهندس جمال عبكي، مدير عام جراندويلد: «لم نف بوعدنا بأن ننجز بناء القوارب العشرة المتفق عليها بيننا وبين شركة نفط الكويت في الموعد المحدد فحسب؛ بل تجاوزنا هذا الوعد، ونقوم اليوم بتدشين القارب السادس ضمن قوارب الإرشاد، والعاشر والأخير ضمن مجموع القوارب، التي تعاقدنا على بنائها، قبل الموعد المحدد، ونفخر أننا مجدداً نؤكد لعملائنا، أن إدارة الوقت وضبط دورة العمل في مشاريعنا للإنجاز في المواعيد المحددة إن لم يكن قبلها، من أهم السمات التي نتميز بها».