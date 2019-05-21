إطلاق شركة «مكاسب للاستثمارات العقارية» في أبوظبي

المصدر: Ⅶ دبي - البيان

أعلن كل من مصرف عجمان، بالتعاون مع بنك رسملة الإستثماري المحدود «رسملة» عن إطلاق شركة «مكاسب للاستثمارات العقارية الخاصة المحدودة» ومقرها سوق أبوظبي العالمي.

وأسفرت أول صفقة تم عقدها بموجب الشركة عن الاستحواذ على محفظة متميزة بعوائد مجزية من الأصول اللوجستية والسكنية في الإمارات مقابل سعر شراء صاف بلغ 327 مليون درهم (90 مليون دولار). وتمتد هذه الأصول على مساحة مشيّدة إجمالية قدرها 700 ألف قدم مربع تقريباً (المساحة المبنية)، وتتألف من 91 مستودعاً بموقع استراتيجي في مجمع دبي للاستثمار، بالإضافة إلى 10 مبان سكنية في منطقة حيوية بالجرف في عجمان. وقد تم تمويل هذا الاستثمار من خلال مزيج من حقوق رأس المال والتسهيلات التمويلية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، وبمشاركة مصرف عجمان كمستثمر استراتيجي وممول وحيد.

ويقدم هذا الاستثمار ضماناً لرأس المال المستثمر وكذلك فرص سيولة فريدة من نوعها للمستثمرين من خلال تعهد بشراء الأسهم على مدى فترة الاستثمار البالغة 5 سنوات. كما من المتوقع أن يقدم الاستثمار عائداً يتراوح 6-7% سنوياً للمستثمرين.

وقال محمد أميري، الرئيس التنفيذي لمصرف عجمان: «نحن سعداء بشراكتنا مع رسملة لطرح حلول استثمارية مبتكرة للمستثمرين. وسنواصل تلبية رغباتهم في امتلاك أصول ذات مداخيل وعوائد ثابتة مع حماية رأس المال، وهذه الصفقة خير مثال على الاستراتيجية والرؤية التي يتبناها مصرف عجمان».

ومن جهته، قال زاك حيدري، الرئيس التنفيذي لمجموعة «رسملة»: «هذه الصفقة خير دليل على علاقتنا القوية والمتميزة مع مصرف عجمان،كما تدلل على ثقتنا المطلقة باقتصاد الإمارات».