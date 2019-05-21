شراكة بين سوق دبي الحرة و«تينسنت» الصينية

المصدر: Ⅶ دبي - البيان

وقّعت سوق دبي الحرة اتفاقية للتعاون الاستراتيجي مع عملاق الإنترنت الصيني «تينسنت القابضة المحدودة»، المزود الرائد للخدمات والمنتجات المرتبطة بالإنترنت في الصين.

تسهم الاتفاقية في تعزيز تجربة التسوق والسفر لزوار سوق دبي الحرة من الجنسية الصينية، وتهدف إلى الاستفادة من خبرة تينسنت والمنصات الرقمية الصينية، والبناء على المكانة الرفيعة التي تتمتع بها سوق دبي الحرة عالمياً كوجهة رئيسة لتجزئة السفر، وتعزيز الوصول التسويقي المتكامل للأخيرة في الصين، وسيسهم التعاون بين الطرفين في إغناء تجربة سفر الزائر الصيني في دبي باستخدام حلول التجزئة الاجتماعية والذكية، وذلك يشمل ويب تشات باي، وبرنامج وي تشات ميني، وتينسنت كلاود، وسيعمق التعاون فهم السوق لسلوك المسافر الصيني الاستهلاكي.

جرى التوقيع على هذه الاتفاقية أخيراً في برج تينسنت بنهاي في مدينة شينزين الصينية، وحضر حفل التوقيع راميش كيدامبي، رئيس عمليات سوق دبي الحرة، ونورمان تام، مدير عام مكتب هونغ كونغ وتايوان، المجموعة الدولية للأعمال-تينسنت.

سوق مهمة

وقال كولم ماكلوخلين، النائب التنفيذي لرئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لسوق دبي الحرة: «تعد الصين سوقاً هامة لسوق دبي الحرة التي تسعى دوماً لإيجاد أفضل السبل لجذب المسافر الصيني، وتحظى تينسنت بسمعة عريقة في مجال الابتكار، وهي شريك مهم لسوق دبي الحرة» وأضاف راميش كيدامبي، رئيس عمليات السوق: «إن تعاوننا مع تينسنت سيسهم على نحو كبير في استقطاب المسافرين الصينيين، وهذا ما ركزنا عليه منذ فترة».

إشادة

من جانبه أشاد نورمان تام، مدير عام مكتب هونغ كونغ وتايوان، المجموعة الدولية للأعمال-تينسنت، بالشراكة التي أبرمتها تينسنت مع سوق دبي الحرة، والتي ستعزز جهود السوق التسويقية للوصول إلى المستهلك الصيني، مع تزايد اهتمام الأخير بمنطقة الشرق الأوسط كوجهة سياحية رئيسة للسفر.