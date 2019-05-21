«العقارية للاستثمار» تحصل على شهادات الآيزو في ثلاث فئات

المصدر: Ⅶ دبي - البيان

حصلت «العقارية للاستثمار»، المملوكة لدبي للاستثمار على شهادة الآيزو في ثلاث فئات، حيث نالت شهادة آيزو لأنظمتها في إدارة الجودة، وأخرى لنظامها للإدارة البيئية، وثالثة لنظامها لإدارة الصحة والسلامة المهنية.

وتؤكد الشهادات الثلاث التي يمنحها نظام شهادات التسجيل الروسي بالتعاون مع «كان غالف»، التزام «العقارية للاستثمار» بالنظام العالمي للصحة والسلامة والبيئة، والمتطلبات القانونية لقطاع العقارات.

وقال الدكتور راشد عبدالله الحجي، مدير عام «العقارية للاستثمار»: «تمثل الشهادات الثلاث اعتماداً مهماً لأنظمتنا في مجال الاستثمار العقاري».