«الإمارات دبي الوطني» يطلق «معاً أفضل»

المصدر: Ⅶ دبي - البيان

أطلق بنك الإمارات دبي الوطني مبادرة رائدة تمكّن العملاء من المشاركة ووضع بصمتهم في مسيرة الابتكار المستمرة في البنك.

وستجمع منصة بنك الإمارات دبي الوطني الجديدة «معاً أفضل» لجنة من العملاء من قطاعات مختلفة للمشاركة بفاعلية في صياغة ابتكارات جديدة واختبارها تجريبياً، علاوة على تنفيذ مهام التسوق السري لخدمات البنك ومنتجاته المصرفية، الأمر الذي يساعد في تحسين تجربة المستخدمين ورضا العملاء.

وفي إطار البرنامج الجديد، ستتعاون مجموعة مختارة من العملاء مع بنك الإمارات دبي الوطني للمشاركة في صياغة وتصميم منتجات وخدمات مصرفية جديدة قبيل طرحها للعملاء، وسيحظون بفرصة مشاركة أفكارهم وآرائهم حولها.

وستساعد اللجنة بالقيام بالتسوق السري عبر فروع البنك وقنواته الرقمية، وستقدّم آراءً مفصلة عن التجارب بما في ذلك مقترحات لتحسينها والارتقاء بها.

وقال أحمد المرزوقي، نائب رئيس تنفيذي أول والمدير العام للخدمات المصرفية للأفراد في بنك الإمارات دبي الوطني: منصة «معاً أفضل» هي مبادرة تعد الأولى من نوعها في القطاع المصرفي بالمنطقة، وتنسجم في المضمون والأهداف مع قيمنا الرئيسية الرامية لوضع العميل دائماً في المقام الأول وترسيخ الابتكار لإضفاء المزيد من البساطة والسهولة على التجربة المصرفية وجعلها أكثر بداهة.

ومن خلال ضمان جعل احتياجات العملاء وأفكارهم وآرائهم محوراً لعمليات الابتكار المستمرة في بنك الإمارات دبي الوطني، فإن هدفنا لن يكون مقتصراً على تحسين حلولنا المصرفية فحسب، بل سيتوسع تأثيره ليغطي عمليات الارتقاء برحلة العملاء وتجارب المستخدمين.

وتندرج مبادرة «معاً أفضل» في إطار برنامج بنك الإمارات دبي الوطني المتواصل لتحسين خدمة العملاء، وتأتي مدفوعة برؤيته الشاملة: «نسعى كل يوم لجعل حياة عملائنا أكثر سهولة من خلال تقديم حلول تساعدهم على تحقيق تطلّعاتهم المالية».

ويواصل بنك الإمارات دبي الوطني إرساء استثمارات كبيرة بهدف تعزيز التميز في خدمة العملاء، ويوجه تركيزه إلى غرس ثقافة قويّة للخدمة المثلى بين موظفيه وتبني حلول تقنية سبّاقة لتعزيز وتبسيط مشاركة العملاء.

وحصد البنك مطلع العام الجاري عدداً من الجوائز خلال حفل توزيع «جوائز تجربة العملاء في الخليج»، وتضم تغيير الأعمال والتحول؛ وأفضل استراتيجية لتجربة العملاء؛ وفئة فريق شكاوى العملاء وتجربة العملاء.