6 شركات تطرح عروضاً عقارية حصرية جديدة خلال شهر رمضان

المصدر: Ⅶ دبي - مشرق علي حيدر

طرحت 6 شركات عقارية في دبي عروضاً حصرية جديدة خلال شهر رمضان الكريم، وتنوعت العروض بين إعفاءات جزئية وكاملة لرسوم التسجيل العقاري ولرسوم الخدمات والصيانة، فضلاً عن مرونة في السداد تستمر لسنين بعد استلام العقار، هذا غير إتاحة السداد على أساس شهري وبنسب من القيمة الإجمالية لم تكن معهودة سابقاً.

أول تلك العروض جاءت من إعمار العقارية التي أتاحت الانتقال لمنازل جاهزة عند دفع 25% من القيمة، فضلاً عن خطة سداد تستمر لمدة 3 سنوات بعد اكتمال البناء، والإعفاء بنسبة 100% من رسوم دائرة الأراضي والأملاك في دبي، إلى جانب إلغاء رسوم الخدمة لمدّة 3 سنوات.

وعرضت شركة نشاما عقارات جديدة تسلمها خلال عامين مقابل دفعة أولى 10% و20% قبل الاستلام. في حين طرحت داماك العقارية عروضا لشقق في الطوابق العليا في أحد مشاريعها بأسعار تبدأ من 850,000 درهم والإعفاء بنسبة 100% من رسوم دائرة الأراضي والأملاك في دبي، كما قدمت عرضاً آخر لتملك فلل سكنية تنتهي في عام 2019، مع سيارة مرسيدس بينز هدية عند شراء فيلا، وحددت الشركة 24% قيمة الدفعة الأولى تشمل 4% رسوم التسجيل العقاري.

وتعرض شركة دبي للعقارات مجموعة من الشقق الجاهزة والقيد الإنشاء في مناطق متنوعة في دبي، بالإضافة لفلل وحددت الشركة 5% لحجز الشقة و10% لحجز الفيلا والإعفاء من رسوم التسجيل العقاري بنسبة 50%.

كما تعرض ماج عقارات في أحدث مشاريعها بأسعار تبدأ من 370 ألف درهم شريطة سداد 30% فقط قبل الاستلام في الربع الثاني من 2019.

وتعرض الينغتون إعفاء كاملاً على رسوم التسجيل العقاري، أما عزيزي العقارية فتعرض عقارات مقابل سداد دفعة أولى بقيمة 14% و1% عند الحجز.