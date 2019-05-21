7.6 مليارات حصة حكومة دبي من أرباح «طيران الإمارات» في 5 سنوات

المصدر: Ⅶ دبي – لؤي عبدالله

بلغ مجموع الأرباح التي قدمتها مجموعة طيران الإمارات لحكومة دبي منذ انطلاقتها حتى نهاية السنة المالية الماضية نحو 19.8 مليار درهم منها 7.6 مليارات درهم خلال آخر 5 سنوات، وذلك بحسب استقصاء «البيان الاقتصادي» لبيانات مالية، حيث تم إعادة ضخ هذه التوزيعات في الاقتصاد، ما ساعد على تمويل مشاريع البنية الأساسية، بما في ذلك مختلف مراحل توسعات مطار دبي ومطار آل مكتوم، وغيرها من مشاريع البنية التحتية.

وتعامل حكومة دبي الشركة ككيان تجاري مستقل بالكامل، وهو ما أدى إلى نجاحها، ولم تتوقف الشركة عن تحقيق الأرباح السنوية منذ العام الثالث من بدء التشغيل. واستثمرت المجموعة خلال السنة المالية الجارية نحو 14.6 مليار درهم، لشراء طائرات ومعدات جديدة، بما يفوق كثيراً استثمارات السنة الفائتة التي بلغت 9 مليارات درهم، واستمرت ربحية المجموعة للسنة الحادية والثلاثين على التوالي، وحققت نمواً في جميع عملياتها واستثمرت في مبادرات وبنى أساسية من شأنها ضمان استمرار نجاحها في المستقبل.