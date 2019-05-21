57 فندقاً لمحفظة أكور في الإمارات بـ16.46 ألف غرفة

المصدر: Ⅶ دبي ـ لؤي عبدالله

أكد مارك ويليس الرئيس التنفيذي لمجموعة أكور، الشرق الأوسط وإفريقيا أن عدد الفنادق والشقق الفندقية تحت مظلة أكور في الإمارات يصل إلى نحو 57 فندقاً ومنشأة للشقق الفندقية تضم نحو 16.46 ألف غرفة فندقية، وتصدرت بذلك المجموعات الفندقية العالمية من حيث عدد الغرف في السوق الإماراتي.

وقال ويليس إن المجموعة ستواصل افتتاح مجموعة كبيرة من المنشآت الجديدة وتحديد الفرص التي تتيح لها التوسع بسرعة في مجموعة من العلامات التجارية الجديدة والقائمة حالياً، مشيرا إلى أن هناك إقبالاً واسعاً لدى المستهلكين على الفنادق والمساكن والمنتجعات المبتكرة التي تتسم بنمط الحياة المتميز ومعايير الضيافة الفريدة من نوعها، وإن تحديد أسواق النمو لكل قطاع من هذه القطاعات سيصبح محط تركيز في استراتيجيتنا التوسعية في المنطقة من الآن فصاعداً.

علامات تجارية

وتكتسب حملة التوسع الإقليمي لعلامات أكور التجارية في المنطقة زخماً قوياً من خلال الاستعداد لإطلاق العلامات التجارية Mama Shelter، و25Hours، و«إس إل إس» في الشرق الأوسط للمرة الأولى بحلول عام 2020 انطلاقاً من مدينة دبي، مشيراً إلى أن «إس إل إس دبي» للشقق الفندقية يعتبر حجر الأساس في استراتيجية تطور مجموعة «إس بي إيه» في الشرق الأوسط، ومن المنتظر أن يكون واحداً من أطول الفنادق والشقق الفندقية في المنطقة، حيث سيقام الفندق في برج مؤلف من 75 طابقاً في منطقة الخليج التجاري بدبي. وسيضم 254 غرفة فندقية ذات تصميم مميز، و371 وحدة سكنية تحمل توقيع علامة تجارية معينة، و321 شقة فندقية، إضافة إلى واحدة من أعلى أحواض السباحة في العالم.

وتشمل خطط المجموعة التوسعية افتتاح فندق (25Hours) دبي، الذي يعتبر أول المنشآت الفندقية في سلسلة أكور خارج أوروبا ويعتبر جزءاً من وجهة «ون سنترال» في مركز دبي التجاري العالمي، مشيراً إلى أن هذا الفندق سيضيف 434 غرفة إلى السلسلة الحالية من غرف مجموعة أكور التي تضم 1210 غرف من العلامات التجارية ذات الفئة الاقتصادية والحجم المتوسط ضمن مجمع مركز دبي التجاري العالمي، في حين سيضيف فندق Mama Shelter 201 غرفة و80 شقة فندقية من تصميم المصمم العالمي تييري غوغان في منطقة الخليج التجاري بمدينة دبي.

تصميم عربي

وتشير بيانات المجموعة أن فيرمونت أبوظبي مارينا من المقرر أن يصبح واحداً من أكثر الوجهات إقبالاً بهدف التسلية والترفيه وتناول الطعام وإقامة الفعاليات في العاصمة الإماراتية. وسيضم هذا المنتجع العالمي 563 غرفة وجناحاً فندقياً بتصميم عربي معاصر وستشتمل مرافقه الترفيهية الواسعة على خمسة أحواض للسباحة، وسبا فيرمونت بطابع Willow Stream Spa مع 12 غرفة للعلاج الصحي، ومركز للياقة، في حين تتولى تسعة أماكن مميزة تقديم المأكولات بأساليب الطهي الفريدة.

وعلى الصعيد العالمي شهدت أكور في 2018 تسجيل رقم قياسي في عدد الفنادق التي افتتحتها والاتفاقيات التي أبرمتها وعمليات الاستحواذ على 14 علامة تجارية، وقد شملت التوسعة التي أجرتها المجموعة المتخصصة في قطاع الضيافة أكثر من 100,000 غرفة فندقية، بما في ذلك التوسعة الداخلية وأعمال الاستحواذ، ووقعت اتفاقياتٍ لإدارة ما يقرب من 500 فندق جديد تمثّل زيادة قدرها 110 فنادق عن العام 2017.

سوفيتيل وافي

من المشاريع التي أوشكت على الإنجاز بحسب المجموعة مشروع سوفيتيل وافي في دبي، الذي يضم 97 وحدة سكنية مخدومة ومن المزمع افتتاحه ديسمبر المقبل، في حين تم العام الماضي افتتاح منتجع ريكسوس في جزيرة السعديات في أبوظبي.