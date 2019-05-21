«وكالة دبي التجارية» تحتفل بشركائها في رمضان

المصدر: Ⅶ دبي - البيان

أقامت «وكالة دبي التجارية» احتفالاً بشركائها على مائدة للسحور، أول من أمس، بمتحف الاتحاد. وحضر الحفل سعيد مكتوم بن جمعة آل مكتوم، ونخبة من كبار المسؤولين التنفيذيين والشخصيات الهامة في قطاع الشحن والتجارة البحرية.

وتشرفت «وكالة دبي التجارية» بتوجيه الدعوة لحضور الحفل إلى المسؤولين التنفيذيين بالشركات المالكة للسفن، وشركات الوساطة في بيع السفن، والشركات المنخرطة في الأنشطة البحرية إلى جانب الخبراء الماليين، ضمن باقة من كبار المدعوين من الشخصيات العاملة داخل الدولة وخارجها.

تطورات

أكد طاهر لاخاني رئيس مجلس إدارة المجموعة التي تأسست في دبي عام 1973 ونائب الرئيس المُنتَخب في جمعية الشحن الإماراتية، أهمية دبي مركزا تجاريا عالميا يتوسط قلب العالم، مشيرا إلى أن التشريعات البحرية شهدت تطوّراً ملحوظاً لمواكبة التطورات المتسارعة على الخارطة البحرية العالمية في دفعة قوية باتجاه تعزيز مكونات التجمع البحري، لا سيّما على مستوى الموانئ وتشغيل وصيانة وبناء السفن والأحواض الجافة والتمويل والتأمين وفق المبادئ الدولية المعنية بالسلامة البحرية وحماية البيئة البحرية والحفاظ على الأمن البحري، ما يعزز الثقة الدولية بالفرص الواعدة التي تزخر بها إمارة دبي ودولة الإمارات.

وكان متحف الاتحاد موقعاً رائعاً لإقامة الحفل، حيث أبرز جماليات التراث الإماراتي الثري، خاصة فيما يتعلق بإنشاء دولة الإمارات.

في عالم يزخر بضغوط متزايدة من كافة الجوانب، خاصة الاقتصادية والسياسية، نرى أن جمع الناس في مكان واحد يمثل الخطوة الأولى، فيما تعد الخطوة التالية هي الاحترام والعمل سوياً لخلق مستقبل أفضل، تماماً كما فعل الآباء المؤسسون لدولة الإمارات. وتنخرط مجموعة «وكالة دبي التجارية» في أعمال بيع وشراء السفن، مع التركيز بصفة خاصة على سوق إعادة التدوير، كما تنشط المجموعة في قطاعات إعادة تدوير السفن، ملكية السفن والخدمات البحرية.