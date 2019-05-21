«الدانوب» تقدم 100 ألف وجبة إفطار للعمال

المصدر: Ⅶ دبي ـ البيان

أعلنت مجموعة «الدانوب»، إحدى أكبر شركات مواد البناء في المنطقة، عن تقديم 100 ألف وجبة إفطار مجانية للعمال في مساكنهم في مختلف أنحاء الإمارات، كجزء من مبادرة إنسانية التزمت بها للعام الرابع عشر على التوالي.

وتأتي هذه المبادرة الناجحة للاحتفاء بالعمال وتكريم جهودهم الدؤوبة التي نادراً ما تحظى بالتقدير الكافي رغم أدائهم لمهامهم على أكمل وجه والالتزام بالواجبات الدينية في الوقت ذاته، وتشمل كذلك سحباً لاختيار عدد محدود من العمال للفوز برحلة مدفوعة التكاليف لأداء مناسك الحج والعمرة كل عام.

وقال رضوان ساجان، مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة «الدانوب»: «تعتبر هذه المبادرة واحدةً من الخطوات التي نتخذها تقديراً للخدمات السخيّة التي يقدمها العمال المحرومون، حيث نحرص على توفير الطعام في ظروف آمنة وصحية لجميع الصائمين في مواقع مختلفة في دول مجلس التعاون الخليجي. وأضاف قائلاً:»هذا ما نعمل على تقديمه في رمضان على مدى 13 عاماً. وتشهد المبادرة المستوحاة من روح الشهر المبارك إقبالاً متزايداً عاماً تلو الآخر».