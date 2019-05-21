فعاليات جديدة بمعرض المعدات والأدوات والآلات في دبي

المصدر: دبي - البيان

أعلن منظمو الدورة الـ 20 من معرض المعدات والأدوات والآلات «هاردوير آند تولز الشرق الأوسط 2019» الذي تقام فعالياته في الفترة من 10 إلى 12 يونيو 2019 في مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض، أن الدورة ستتضمن سلسلة من الفعاليات الجديدة أبرزها مسابقة اللحام إلى جانب مؤتمر حول الطباعة ثلاثية الأبعاد والتصنيع المضاف. وتعد مسابقة أفضل لحّام في الشرق الأوسط هذا العام هي الأولى من نوعها في المنطقة، حيث تدعو المحترفين التقنيين في تصنيع الصلب واللحام إلى ثلاثة أيام من المنافسة الشديدة التي تقام بالشراكة مع معهد الشرق الأوسط للتدريب الصناعي.

ويقدم مؤتمر الشرق الأوسط للتصنيع الذي يقام على مدى يومين، فعاليات جديدة هذا العام، حيث يقدم فيه أبرز الأسماء الدولية في الطباعة ثلاثية الأبعاد لقطاعات البناء، التصنيع، النفط والغاز، بناء السفن وصناعات السيارات رؤيتهم لمستقبل هذه التكنولوجيا سريعة النمو.هذا بالإضافة إلى المعرض نفسه، الذي يقدم فيه أكثر من 115 عارضاً من جميع أنحاء العالم أحدث الأدوات، المعدات، المواد والآلات لأصحاب الأعمال الإقليميين والمحترفين في مجالات الإنشاء، التصنيع والصناعات الفنية.