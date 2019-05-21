«سنتربوينت» تطلق خططاً توسعية جديدة

المصدر: دبي- البيان

أعلنت «سنتربوينت»، أكبر متاجر الأزياء التابعة لمجموعة «لاندمارك»، عن خططها لافتتاح 18 متجراً جديداً في عدة مواقع في دول مجلس التعاون بحلول يونيو 2020، لترفع بذلك عدد متاجرها في المنطقة إلى أكثر من 160 متجراً.

وتضم خطط التوسع المتجر الذي تم افتتاحه مؤخراً في «مسقط مول»، وافتتاح أول متاجر «سنتر بوينت» في «الواحة مول» في الشارقة، ومن ثم أحدث المتاجر في الأحساء مول في الدمام.

وفي الوقت الحالي، تشغّل «سنتربوينت» 144 متجراً في 7 بلدان، ويتوقع لخطة التوسع أن تفضي إلى رفع مساحة التجزئة في «سنتربوينت» إلى 6.7 ملايين قدم مربعة، لتصبح بذلك من أكبر وجهات الأزياء في المنطقة.

ويأتي نمو «سنتربوينت» وتوسيع نطاقها في إطار استراتيجية المجموعة لتعزيز استثماراتها في الحضور الإقليمي للعلامة عبر طرح المنهجيات والتقنيات الجديدة في قطاع التجزئة بالمنطقة. وتحتضن «سنتربوينت» 4 من أشهر مفاهيم التجزئة التابعة لمجموعة «لاندمارك»، وبهدف تلبية الطلب المتزايد من المستهلكين والارتقاء بالتجربة الإجمالية للعملاء في المتاجر، سيتضمن مفهوم «متجر المستقبل» الذي جرى تصميمه حديثاً خدمات وعروضاً توفر للعملاء تجربة سلسة ومتعددة القنوات.