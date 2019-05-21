محكمة بريطانية تؤجل قضية «1 إم دي بي»

المصدر: Ⅶ دبي ـ سيد صالح

قضت محكمة في العاصمة البريطانية لندن أمس بتعليق إجراءات التقاضي بصفة مؤقتة في الدعوى المُقَامَة من الحكومة الماليزية للاعتراض على اتفاقية التسوية بين صندوق «1 إم دي بي» الماليزي من جانب وشركة الاستثمارات البترولية الدولية «آيبيك»، وشركة «آبار للاستثمار البترولي» التابعة لها من جانب آخر. ووفقاً لما نشرته أمس وكالة «بلومبيرغ» للأنباء، فقد قرر القاضي روبين نولز، قاضي المحكمة التي نظرت الدعوى أمس في لندن، منح تعليق «مؤقت» «لأجل غير مسمى» بشأن الدعوى المرفوعة.

وأضاف نولز في قراره أن هذا التعليق سيسمح بالمضي في جولة ثانية من التحكيم تبدأها «آيبيك» و«آبار للاستثمار البترولي» ضد صندوق «1 إم دي بي».

وقال نولز: «تُعَد هذه واحدة من القضايا النادرة واللافتة التي يبدو فيها التعليق المؤقت للنظر فيها أمراً ملائماً في الوقت الراهن، ورهن إعادة النظر في أي وقت مناسب».

وكانت الحكومة الماليزية قد رفعت الدعوى في لندن اعتراضاً على اتفاقية التسوية المبرمة في عام 2017 بقيمة 5,78 مليارات دور بين الصندوق الماليزي والشركتين.