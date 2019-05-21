توقع رقم قياسي للمشاركات بجوائز ماريتايم ستاندرد 2019

المصدر: Ⅶ دبي - البيان

حددت «ماريتايم ستاندرد» 9 أغسطس المقبل آخر موعد لتقديم الترشيحات للفوز بجوائز 2019. وسيقام حفل الجوائز الاثنين 21 أكتوبر في فندق «أتلانتس» في جزيرة النخلة بدبي. وستكرّم الفعاليّة أصحاب الإنجازات ضمن قطاع الشحن والقطاع البحري خلال حفل يحضره صنّاع القرار الرئيسيّين بالشرق الأوسط وشبه القارّة الهنديّة. ومن المتوقع أن يشهد الحفل تقديم حوالي 29 جائزة ضمن فئات مختلفة، على أن تقوم لجنة بارزة من الحكام المستقلين باختيار الفائزين بهذه الجوائز.

وقال كلايف وودبريدج، محرّر «ماريتايم ستاندرد» ورئيس لجنة التحكيم: «نتوقّع رقماً قياسيّاً آخر من المشاركات. وإذا كنّا سنأخذ العام الماضي كمؤشر، فسيكون من الصعب كثيراً التفريق بينهما. إذ تشهد المنطقة تحقيق مستويات قياسية من الجودة والابتكار، ويبدو ذلك جليّاً في المنافسة الكبيرة على كافة هذه الجوائز».

لجنة التحكيم

وتتكون لجنة التحكيم لهذا العام من القبطان محمد جمعة الشامسي، الرئيس التنفيذي لموانئ أبوظبي؛ وعبد الله بن دميثان، الرئيس التنفيذي للشؤون التجاريّة في موانئ دبي العالميّة؛ والقبطان عبد الكريم المصعبي، الرئيس التنفيذي في «أدنوك للّوجستيّات والخدمات»؛ وعلي شهاب، الرئيس التنفيذي بالإنابة في شركة ناقلات النفط الكويتيّة؛ والقبطان أنوب كومار شارما، رئيس مجلس الإدارة ومدير عام شركة الهند للنقل البحري؛ والقبطان جيتندرا ميسرا، مدير عام «إمارات ماريتايم»؛ والقبطان إس آر باتنايك، المدير والرئيس التنفيذي لشركة «إنترناشيونال شيبينج آند لوجيستيكس»؛ وراجيف أغاروال، مدير عام والرئيس التنفيذي لموانئ «إيسار»؛ وروان ويدياراتني، رئيس مجلس الإدارة لدى «كاسا» ومدير عام «هيليز أدفانتيس ليميتد»؛ وكلايف وودبريدج، محرّر «ماريتايم ستاندرد».