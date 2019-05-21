«السويدي البحرية» ترعى «أبوظبي الدولي للقوارب»

المصدر: أبوظبي- البيان

أعلنت شركة أبوظبي الوطنية للمعارض (أدنيك)، مشاركة «السويدي البحرية»، شركة تصنيع القوارب الإماراتية، راعياً ذهبياً رسمياً للمعرض في نسخته الثانية، التي ستقام خلال شهر أكتوبر المقبل.

وتعتبر «السويدي البحرية» من الشركات الرائدة التي تحظى بعضوية جمعية صانعي القوارب البحرية الوطنية، ومقرها في الولايات المتحدة، كما تعمل الشركة للحصول على الاعتماد الكامل استناداً إلى تاريخها العريق في خدمة عملائها بالمنطقة.

وقال سعيد المنصوري، المدير التنفيذي لشركة آيدكس التابعة لشركة أبوظبي الوطنية للمعارض: «يسرنا في هذا العام أن نعلن عن مشاركة (السويدي البحرية) راعياً ذهبياً رسمياً لمعرض أبوظبي الدولي للقوارب 2019، بعد النجاح الكبير للفعالية في العام الماضي باجتذاب أكثر من 21 ألف زائر، ومشاركة 270 عارضاً من 25 دولة حول العالم».

من جانبه، قال محمد السويدي، رئيس مجلس إدارة السويدي البحرية: «يقدم معرض أبوظبي الدولي للقوارب أفضل منتجات صناعة القوارب، ونحن سعداء بمشاركتنا راعياً ذهبياً رسمياً للنسخة الثانية من هذه الفعالية، التي ستفتح الباب لعالم جديد من القوارب والترفيه البحري في الإمارات، وتوفر فرص أعمال واعدة للشركات العاملة في القطاع خلال 2019».