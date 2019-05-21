«آفاق الإسلامية للتمويل» تشارك في «إفطار الصائم»

المصدر: دبي - البيان

شارك مجموعة من موظفي «آفاق الإسلامية للتمويل» في مبادرة «إفطار الصائم»، التي تقام بالتعاون مع الهلال الأحمر الإماراتي، وذلك تحت مظلة استراتيجية «آفاق» للمسؤولية المجتمعية، الذي تضعه الشركة ضمن أولوياتها كرسالة تحثّ على الرحمة والتقارب بين جميع أطراف المجتمع.

وقام متطوعون من موظفي الشركة بتقديم وجبات إفطار لأكثر من 500 شخص في منطقة الراشدية بإمارة دبي، بهدف تعزيز العمل الخيري الإنساني والتواصل بين فئات المجتمع، وإحياء قيم البذل والتعاون والإيثار في هذا الشهر الفضيل.

وأكد سيف الشحّي، عضو مجلس الإدارة المنتدب، أهمية مثل هذه المبادرات لما لها من انعكاس إيجابي على المجتمع، حيث تعمل على تعزيز قيم التعاون والاهتمام بالآخرين لارتباط تلك القيم بتفاعل الأفراد ومشاركتهم التطوعية بمبادرة «إفطار الصائم». وأشار إلى أن «آفاق» كانت وستبقى دائماً سباقة لمثل هذه المبادرات، التي تصنع نسيج التلاحم في المجتمع، وتحرّك شعور الإيمان والنجاح في أبنائه.

من جانبها، شددت يسرا باقي، مديرة الاتصال المؤسسي والسعادة في «آفاق» على ضرورة إنجاز مثل هذه المبادرات لتحقيق السعادة لجميع أفراد المجتمع، وإحياء الحس الوطني والإنساني فيهم. وأضافت أنه لمن دواعي الفخر والسرور تكرار هذه المبادرة في كل عام لما لها من أهمية في الحياة.