تقنيات مبتكرة في المؤتمر الدولي لخطوط الأنابيب والطلاء بأبوظبي

المصدر: Ⅶ أبوظبي- البيان

استعرضت شركة «أكسالتا» لتصنيع وبيع الطلاء السائل أحدث تقنيات الطلاء الصناعية إلى جانب مجموعة من منتجاتها وحلولها المبتكرة خلال فعاليات المؤتمر الدولي لخطوط الأنابيب والطلاء 2019 الذي استضافته أبوظبي مؤخراً.

وكانت دورة عام 2019 من المؤتمر الدولي لخطوط الأنابيب والطلاء قد شهدت حضوراً واسعاً من مختلف أنحاء العالم، بما في ذلك الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية وماليزيا وأستراليا والعراق وسلطنة عمان والمملكة المتحدة والكويت وإيطاليا وهولندا وكندا وفنلندا وتركيا والهند وباكستان وألمانيا وفرنسا والنمسا ومصر والأردن وإسبانيا وبلجيكا والإمارات العربية المتحدة.

منصة مثالية

وتعتبر هذه المشاركة الثانية على التوالي للشركة في المؤتمر الذي مثل منصةً مثاليةً لاستعراض أحدث ابتكارات سوق طلاء الأنابيب. وقال فرانك ديروين، مدير أعمال الطلاء المسحوق في الأسواق الناشئة لدى أكسالتا: ملتزمون بأن نكون الشريك المفضّل لعملائنا في منطقة الشرق الأوسط التي تمثل سوقاً بالغة الأهمية في مجال منتجات الطلاء التي توفر الحماية من التآكل. ومن خلال التوفير المستمر للمنتجات والخدمات المبتكرة في مجال الطلاء الصناعي، نهدف لدعم عملائنا في إطار الحفاظ على قدرتهم التنافسية والاستفادة من تقنيات الطلاء المتطورة التي نوفرها«.

وشهدت دورة هذا العام من المؤتمر الدولي لخطوط الأنابيب والطلاء تسليط أكسالتا الضوء على حلها المبتكر لنظام الطلاء ثلاثي الطبقات باستخدام أحدث معدات الرش الحراري بالتعاون مع شركة»آي بي آي إكس«لطلاء الوصلات الميدانية لخطوط أنابيب النفط والغاز باستخدام مسحوق اللدائن الحرارية الذي يعتمد على مواد البولي إيثيلين والبولي بروبيلين. ويمكن تطبيق منتجات مسحوق البولي أوليفين عالية الأداء من أكسالتا في المصنع أو في موقع التركيب.