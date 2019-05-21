«كوالِس» تطلق خدمة المنصة الافتراضية للسحابة

المصدر: دبي- البيان

كشفت شركة «كوالِس» لحلول الأمان والامتثال القائمة على السحابة، أمس، عن خدمة المنصة الافتراضية للسحابة عبر إطلاق معامل بوابة السحابة الجديد، والذي يعد الامتداد الرئيسي لمعامل كوالس السحابي، والذي يهدف إلى تبسيط عمليات النشر واسعة النطاق عبر البيئات السحابية الداخلية والهجينة.

وتتكون الخدمة من مجموعة من الأجهزة الافتراضية المدارة من منصة كوالس السحابية لتوصيل المعاملات الأخرى المنشورة بشكل آمن، بما في ذلك بيئات التكنولوجيا التشغيلية والشبكات الداخلية المقيدة، بمنصة كوالس السحابية. ويمكن للعملاء توصيل حركة مرور معامل السحابة بأمان مع المنصة الموجودة داخل شبكات محلية مقيدة أو حساسة، مما يتيح تمديد عمليات نشر معامل السحابة إلى بيئات حساسة مثل الشبكات الآمنة في مراكز البيانات والشبكات الصناعية المغلقة للغاية، والتي يكون فيها الاتصال بالإنترنت مقيداً.

وقال فيليب كورتوت، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة كوالِس: «تتطلب الأعمال التجارية الرقمية اليوم، تحقيق المؤسسات لرؤية مستمرة للأمن والامتثال تمتد عبر جميع البيئات دون التأثير على الشركة. وتمكن المنصة الجديد العملاء من خفض الكلفة واستخدام عرض النطاق الترددي بشكل كبير».