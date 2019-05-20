تلقّي العطاءات لتنفيذ المرحلة الأولى من محطة «حصيان» لتحلية المياه

المصدر: دبي - سيد صالح

تتأهب شركات المقاولات لتقديم عروضها لتنفيذ المرحلة الأولى من مشروع محطة «حصيان» المستقلة لتحلية المياه في دبي، بحسب ما نشرته أمس مجلة «ميد».

وكانت هيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا» قد أعلنت عن فتح باب العطاءات للمرحلة الأولى من المشروع وحتى تاريخ الــ 28 من مايو الجاري.

ومن المفترض أن تتضمن العطاءات كافة الأعمال الكهروميكانيكية، والأعمال الإشرافية، إلى جانب الأعمال المتعلقة بتحصيل البيانات لمراقبة عمليات إنتاج المياه المحلاة من المحطة.

وتبلغ قدرة المرحلة الأولى من مشروع محطة «حصيان» 36 مليون غالون من المياه المحلاة يومياً، فيما تبلغ القدرة الإجمالية للمحطة 120 مليون غالون من المياه المحلاة يومياً باستخدام تقنية التناضح العكسي.