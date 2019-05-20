شركة ناشئة في دبي تستحوذ على موقع للتسوّق الشبكي في هونغ كونغ

المصدر: دبي ـ البيان

نجحت شركة «ذي لاكشري كلوزيت» الناشئة في دبي في تجميع تمويل بقيمة 11 مليون دولار واستخدامه في الاستحواذ على موقع «غيلتليس. كوم» للتسوق الشبكي والذي يقع مقره الرئيسي في هونغ كونغ.

ووفقاً لموقع «مينا بايتس» الشبكي والذي نشر الخبر أمس، حققت كل من الشركة الناشئة و«غيلتليس. كوم» شهرة ونجاحاً في مجال التجارة الإلكترونية، حيث يعمل كلاهما كمنصة لبيع المقتنيات الفاخرة المستعملة كالساعات، الملابس، الحقائب والأحذية عبر الإنترنت.

وكانت «ذي لاكشري كلوزيت» قد جمعت التمويل في صورة شريحتين، حيث بلغت قيمة الشريحة الأولى 8,7 ملايين دولار وجمعتها في يوليو الماضي، فيما بلغت قيمة الشريحة الثانية 2,3 مليون دولار وجمعتها أخيراً قبل إتمام صفقة الاستحواذ.