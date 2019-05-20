«اللولو» تفتتح هايبرماركت في الراشدية

المصدر: Ⅶ دبي- البيان

افتتحت مجموعة اللولو، أمس، أحدث فروعها في منطقة الراشدية بدبي. شهد افتتاح الهايبرماركت الجديد علي إبراهيم، نائب مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، بحضور يوسف علي موسليام، رئيس مجلس إدارة والمدير المنتدب لمجموعة اللولو العالمية، وعدد من كبار الشخصيات.

ويقع الهايبرماركت الجديد، وهو الفرع الرابع عشر لمجموعة اللولو في دبي والـ 170 عالمياً، بالقرب من محطة مترو الراشدية، تم تصميم الهايبرماركت الذي يمتد على مساحة 100,000 قدم مربعة من مستويين لتلبية الاحتياجات اليومية للسكان في منطقة الراشدية والمناطق المجاورة لها. وتسهم التصميمات الداخلية وممرات التجزئة الواسعة المخططة جيداً، ومواقف السيارات المنتشرة في تقديم تجربة تسوق عالمية مريحة.