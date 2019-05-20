شراكة بين «الاتحاد لائتمان الصادرات» وبنك أبوظبي التجاري

المصدر: دبي - البيان

وقعت شركة الاتحاد لائتمان الصادرات، وهي شركة حماية الائتمان التابعة للحكومة الاتحادية مذكرة تفاهم مع بنك أبوظبي التجاري لتقديم خدمة عملاء تتسم بالكفاءة وحلول مالية مبتكرة مصممة خصيصاً لمساعدة المؤسسات والشركات المحلية على تعزيز مكانتها وأعمالها التجارية، وبالتالي ترسيخ وجودها على المستويين الإقليمي والدولي.

وبموجب المذكرة، وافق الجانبان على التعاون في تقديم مجموعة شاملة من حلول تأمين الائتمان التجاري، وتمويل الصادرات والمشاريع، تأكيد خطابات الاعتماد، وورش العمل التثقيفية، وتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وقع مذكرة التفاهم ماسيمو فالسيوني، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد لائتمان الصادرات وكولين فراسير، رئيس مجموعة الخدمات المصرفية للشركات في بنك أبوظبي التجاري.